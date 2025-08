Arrestato un latitante in vacanza in città: lo cercavano da 11 anni  

Il mandato d’arresto europeo era stato emesso nel 2014 in Romania. Ma sino a ieri nessuna forza di polizia era riuscita a bloccare un 49enne considerato a capo di un’organizzazione criminale che sfruttava la prostituzione.

Lo hanno bloccato i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale mentre usciva da una struttura ricettiva del capoluogo, dove si trovava in vacanza assieme alla sua famiglia. Stava andando al mare.

Ad aspettarlo c’erano i militari della Squadra Catturandi che lo hanno individuato al termine di un’indagine articolata, ha consentito di assicurare alla giustizia un uomo ritenuto promotore di un sodalizio criminale che operava tra Romania e Italia nei primi anni 2000.

Secondo quanto accertato dalle autorità romene, l’organizzazione criminale da lui capeggiata era dedita allo sfruttamento di connazionali condotti in Italia: alcuni venivano costretti a commettere furti nei negozi della città di Genova, mentre altre venivano invitate a venire in Italia per fare le badanti ma poi venivano avviate, loro malgrado, alla prostituzione.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato condotto davanti ai giudici della Corte d’Appello del Tribunale, che nel convalidare l’arresto hanno disposto gli arresti domiciliari in attesa di pronuncia definitiva.

