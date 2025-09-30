VaiOnline
Arrestato un coltivatore di canapa indiana 

Ammonta a due tonnellate il peso della piantagione di marijuana, scoperta dai carabinieri, nella immediata periferia di Sindia. A far scattare le indagini è stato il forte odore, avvertito dai militari del paese, durante una perlustrazione nelle campagne. In un terreno, poco distante dall'abitato, i militari hanno scoperto una vasta coltivazione di marijuana: 2210 piante, disposte su 36 filari.

La scoperta è avvenuta nel corso di un’attività di controllo del territorio, da parte dei carabinieri di Sindia, supportati dai militari dello Squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna e da altri reparti della Compagnia di Macomer. I militari hanno subito individuato il proprietario del terreno. Si tratta di un autotrasportatore del luogo, Massimiliano Piu, di 34 anni, che è finito in manette, con l'accusa di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. Le piante, alte tra i 40 e i 100 centimetri, erano dotate di un sistema di irrigazione a goccia alimentato da due cisterne da mille litri ciascuna. Secondo le analisi effettuate dal Ris di Cagliari, si trattava di canapa indica con un principio attivo compreso tra il 3 e il 10%, quindi nettamente superiore ai limiti consentiti per la coltivazione industriale. È la seconda piantagione scoperta nel paese negli ultimi mesi.

