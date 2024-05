Arrestato stalker di Angelina Mango 

Angelina Mango era diventata la sua ossessione: lettere, raccomandate, centinaia di messaggi, perfino un viaggio a Sanremo per cercare di incontrarla. Così, per aver perseguitato la trionfatrice di Sanremo e la madre di lei, la cantante Laura Valente, un 49enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Mesola, Ferrara. I militari hanno portato l’uomo nel reparto di psichiatria dell’Arcispedale di Cona dov’è piantonato da agenti del polizia penitenziaria. La denuncia è scattata nei mesi scorsi quando i tentativi di contatto con le due donne sono diventati talmente insistenti e ossessivi da essere considerati preoccupanti, creando una situazione insostenibile per le vittime. A febbraio per l’uomo, in una condizione di fragilità psichica, erano già scattati i domiciliari insieme al divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con Angelina Mango e la madre, che risiedono nella provincia di Milano. Ieri l’arresto e il trasferimento nella struttura psichiatrica.

