Arrestato per una rapina all’estero 

È stato arrestato con l’accusa di aver messo a segno una rapina a mano armata e un furto a Malta, nell’aprile del 2024. Le manette per Manuel Melis, pizzaiolo 27enne di Serramanna, sono scattate all’alba di ieri quando i carabinieri della stazione locale e quelli del Radiomobile della compagnia di Sanluri, coordinati dal Reparto operativo del Comando provinciale di Cagliari, hanno dato esecuzione a un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie maltesi.

Ricevuta la segnalazione, i militari hanno avviato le ricerche e scoperto che il giovane si trovava in casa dei genitori. Completate le formalità di rito, il ventisettenne è stato accompagnato al carcere di Uta, dove attenderà la decisione della Corte d’Appello di Cagliari in merito alla richiesta di consegna inoltrata dall’Autorità giudiziaria maltese. ( red. prov. )

