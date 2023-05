Arrestato per tentato incendio 

In un bar di Muravera si sarebbe sentito cliente indesiderato. E poi nel tempo avrebbe nutrito un certo fastidio nei confronti dei Testimoni di Geova. Sarebbero questi i moventi che hanno spinto Piero Mattana, 69 anni, di Muravera, a confezionare alcuni ordigni rudimentali: i carabinieri l’hanno arrestato come presunto autore di due tentativi di incendio avvenuti in un bar e nella “Sala del Regno dei Testimoni di Geova” e anche per l’aggressione a un militare dell’Arma.

Custodia cautelare

Ieri mattina, dopo essere stato portato in Tribunale a Cagliari per essere processato con il rito direttissimo, l’uomo sarebbe andato in escandescenze in aula, tanto che il suo legale, Emanuele Pizzoccheri, ha chiesto e ottenuto i termini a difesa. La giudice Alessandra Angioni gli ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere, visto che già in precedenza era stato arrestato e messo ai domiciliari dai quali sarebbe evaso. Piero Mattana, incensurato, non aveva mai fatto parlare di se: i carabinieri di Muravera e del Radiomobile della Compagnia di San Vito hanno bussato alla sua abitazione dopo una segnalazione che lo indicava come probabile autore di alcuni attentati incendiari. Entrati in casa, gli investigatori avrebbero sorpreso l’indagato a confezionare alcuni ordigni. Stando a quanto trapelato, l’uomo appariva in uno stato di agitazione: avrebbe iniziato a minacciare i militari lanciando loro un tagliere, vasi, una chiave inglese ed altro, infrangendo poi anche i vetri dell’abitazione.

L’arresto

Il 69enne avrebbe anche colpito uno dei militari al torace lanciandogli un’insalatiera di ceramica prima che lo stesso carabiniere riuscisse ad immobilizzarlo. Sul posto èarrivata anche una ambulanza del 118, i sanitari sono riusciti a calmare Mattana. Dopo l’arresto, su ordine del pm Andrea Massidda, i carabinieri di Muravera, coordinarti dal maggiore Massimo Meloni, comandante della Compagnia di San Vito, l’hanno portato in Tribunale. In precedenza l’avevano denunciato per danneggiamento a seguito di incendio, sospettato di aver piazzato dei barattoli incendiari al Domus Aurea Wine Bar” e nella Sala del Regno, rimasta leggermente danneggiata. L’udienza è stata rinviata al 23 giugno: quel giorno l’avvocato Pizzoccheri chiederà una perizia psichiatrica. Sino ad allora resterà in cella a Uta.