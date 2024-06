Arrestato per stupro: «Criminale seriale» 

Roma. Una nuova violenza esattamente nove anni dopo. Torna in carcere Simone Borgese, dopo le condanne aver stuprato una tassista l’8 maggio del 2015 e una 17enne nel 2017. L’accusa è di aver violentato una studentessa, l’8 maggio di quest’anno.

Il telefono scarico

Secondo gli investigatori è il 39enne l’automobilista che quel pomeriggio di un mese fa ha avvicinato una 26enne alla fermata del bus domandando la strada per il Grande raccordo anulare. Lei gliel’ha indicata utilizzando una App di mappe e lui, spiegando di avere il cellulare scarico, l’ha invitata ad accompagnarlo. Vedendolo in serie difficoltà, la giovane è salita a bordo e lui ha iniziato a molestarla, poi ha raggiunto una zona isolata e l’ha stuprata. Dopo le ha restituito il cellulare e l’ha riaccompagnata nei pressi di Villa Bonelli.

Il riconoscimento

«È stato un incubo, non sapevo come uscire da quella macchina. Mi sentivo ed ero in trappola – dice la vittima, che ringrazia la polizia per aver trovato il responsabile - Faccio appello a tutte le ragazze che hanno subito abusi: non abbiate paura, denunciate». Grazie alla descrizione fornita dalla ragazza e alle telecamere di videosorveglianza gli investigatori hanno dato un volto e un nome al sospetto, riconosciuto dalla ragazza nell’album fotografico che le è stato mostrato.

La seconda condanna

Nei giorni scorsi Borgese è stato arrestato, a meno di tre anni dal ritorno in libertà: era uscito nel novembre 2021, dopo aver scontato sette anni per aver aggredito, abusato e rapinato una tassista. L’8 maggio di 9 anni fa la donna lo aveva caricato nei pressi dell’hotel Ergife, sull’Aurelia. Durante il tragitto lui le aveva fatto cambiare più volte strada, poi in una stradina sterrata in zona Ponte Galeria l’aveva stordita con un pugno in faccia per poi abusare di lei. Dopo l’arresto una 17enne riconobbe dalle foto diffuse in quei giorni l’uomo che due anni prima aveva abusato di lei in un ascensore: per quello stupro Borgese è stato condannato nel 2022 a 2 anni e 10 mesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA