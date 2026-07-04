Arrestato per resistenza 

Le insistenti molestie a un barista per avere da bere sono costate l’arresto a Pula venerdì sera di un uomo residente a Sarroch, Ivan Tuveri. L’indagato, a bordo di un fuoristrada, si sarebbe fermato in condizioni precarie davanti a un bar del paese dando segni di incerto equilibrio presumibilmente per una forte assunzione di alcol. Dopo aver chiesto da bere avrebbe molestato il barista tanto da spingere qualcuno a chiamare i carabinieri della stazione. Tuveri inizialmente si è allontanato ma poi, davanti ai militari, ha cercato di divincolarsi e a quel punto è stato bloccato e ammanettato.

Ieri mattina il processo per direttissima: per Tuveri, accusato di resistenza e difeso dall’avvocato Adriano Sollai, arresti convalidati e ritorno in libertà.

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