Arrestato per rapina, può essere “l’uomo del latte di mandorla” 

NAPOLI. Potrebbe essere a una svolta la vicenda delle sette commercianti intossicate dopo aver bevuto del latte di mandorla offerto da uno sconosciuto. Una persona è stata fermata, non per questi episodi ma per una rapina, e gli accertamenti successivi hanno fatto nascere il sospetto che sia l’uomo del latte di mandorla, anche se l’accusa non è ancora stata formalizzata. Le vittime sono tutte state curate all’ospedale Pellegrini. Una delle ipotesi è che l’uomo che ha offerto loro il latte volesse rapinare i negozi visitati, ma in nessun caso le vittime hanno perso conoscenza. Il fermato è accusato di essersi finto tassista per prendere a bordo un’anziana turista, narcotizzarla, rapinarla e abbandonarla a Poggioreale.

