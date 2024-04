Arrestato per minacce e stalking 

Si sarebbe convinto che la badante avesse sequestrato il fratello e, per questa ragione, avrebbe iniziato a perseguitarla, bersagliandola con pesanti minacce di morte. E siccome Piero Mattana, 69enne di Muravera, è sospettato di aver compiuto alcuni attentati con fuoco, allora il pubblico ministero Marco Cocco ha fatto scattare le giro di poche ore il “Codice rosso”, ottenendo l’arresto in carcere del pensionato che – nelle scorse settimane – era tornato libero da una lunga detenzione cautelare.

L’arresto

Non si conoscono ancora i dettagli dell’operazione che ha fatto riaprire le porte del penitenziario di Uta al pensionato. Questa mattina Mattana comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale, Giuseppe Pintori, accompagnato dall’avvocato difensore Riccardo Floris per la convalida degli atti. Il pm – che fa parte del pool dei magistrati del gruppo “Fasce deboli” – chiederà di lasciare in carcere l’anziano, temendo per l’incolumità della donna che ha ospitato e che si prende cura del fratello dell’indagato. Stando alle poche indiscrezioni filtrate dagli ambienti investigativi pare che il 69enne avesse iniziato a fare anche delle richieste di denaro al fratello, prendendosela con la badante che si occupa di lui. Dopo la relazione dei Carabinieri, la Procura ha decisi di intervenire chiedendo l’applicazione della più severe delle misure cautelari

Il pericolo

Due settimane fa, tornato in libertà, era stato arrestato per furto d’auto dai militari della Compagnia di San Vito con l’accusa di furto. Tornato a Muravera, sarebbe rimasto incastrato in un vicolo troppo stretto del paese con una Fiat Stilo. A maggio dello scorso anno, invece, era finito in manette per l’accusa di tentato incendio di un bar del paese (il Domus Aurea Wine Bar) e della Sala del Regno dei Testimoni di Geova. Nel primo caso all’origine del gesto ci sarebbe il fatto che Mattana si sarebbe sentito un cliente non desiderato del locale, ma poco dopo avrebbe anche cercato di dar fuoco al salone che ospita le preghiere dei seguaci del movimento cristiano. Dopo quell’arresto, quando è comparso in Tribunale per la convalida, il 69enne sarebbe andato in escandescenze anche contro la giudice Sandra Angioni. Ieri il nuovo arresto, ottenuto dal pm in tempo record, questa volta per atti persecutori.

