Arrestato per marijuana, ma il giudice lo assolve: «Era per uso personale» 

Non c’erano lampade per regolare il clima, né un impianto di irrigazione che facesse pensare ad una produzione intensiva di marijuana. Nel giardino c’erano sì 11 piante alte circa 2 metri, ma per il giudice si è trattato di una coltivazione domiciliare, dunque ad uso personale: nessun reato.

Si è chiuso con l’assoluzione piena il processo nei confronti di Pierpaolo Mameli, 48 anni di San Sperate, arrestato ad agosto con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente dagli agenti del Gruppo Falchi della Squadra Mobile. L’imprenditore, difeso dall’avvocato Francesco Marongiu, era finito nei guai perché nella sua azienda agricola gli investigatori avevano trovato, oltre agli alberi da frutto, anche 11 piante di marijuana, un chilo di infiorescenze essiccate conservate in barattoli e 13mila euro in contanti, ritenuti dagli agenti il ricavato dello spaccio. Da qui l’ordine di arresto da parte della pm Rossella Spano.

Ma nel corso del processo per direttissima, che si è concluso ieri in Tribunale a Cagliari, il difensore ha dimostrato che in casa non c’era materiale compatibile al confezionamento e dunque ad uno smercio di stupefacente. Il denaro, poi, sarebbe frutto della normale attività lavorativa dell’imprenditore. Da qui l’assoluzione con ordine di restituzione dei soldi e distruzione della droga. Il giudice ha sancito l’irrilevanza penale della coltivazione domestica, finalizzata esclusivamente al consumo personale.

RIPRODUZIONE RISERVATA