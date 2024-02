Arrestato per l’incendio del furgone 

Ha un nome l’autore del raid incendiario avvenuto in città nella notte del 18 gennaio scorso contro il furgone Renault Kangoo, in uso ad un corriere, Daniele Pompita, addetto alla consegna pacchi.

Si tratta di un 40 enne di Nuoro (non riveliamo il nome perché affetto da patologie depressive) finito agli arresti domiciliari pochi giorni fa in seguito a una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu.

L’auto era parcheggiata in via Biasi a Nuoro. Le fiamme sono divampate attorno all’una di notte. Sul posto è subito intervenuta una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco. Il rogo è scoppiato all’improvviso e ha coinvolto solo la parte anteriore del veicolo, ingenti i danni. Per domare le fiamme i vigili hanno lavorato diversi minuti. Le indagini avviate dalla Squadra mobile di Nuoro, guidata da Fabio Di Lella, e coordinate dal pm Elena Tres, hanno permesso, in tempo di record, di individuare il presunto autore del gesto, acquisendo elementi utili alle indagini anche grazie a informazioni dei vicini, e verificando le telecamere che avrebbero ripreso l’uomo nelle vicinanze. Da approfondire il possibile movente che sta alla base del gesto, che potrebbe essere riconducibile allo stato di salute del 40 enne.

