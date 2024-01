Arrestato per la rapina in un negozio  

Diciott’anni appena compiuti e una carriera criminale da paura: una condanna per tentato omicidio (commesso da minorenne quando insieme ad altri ragazzi gettò dal ponte un coetaneo a Siniscola), danneggiamenti, resistenze e diverse rapine. L’ultima rapina pochi giorni fa in centro a Nuoro, quando Matteo Sanna è entrato in un negozio di commercianti cinesi, il Super Bazar di via Lamarmora, armato di una tavola minacciando i proprietari, spaccando la cassa e un pc e portando via un telefonino dal bancone. Il giovane è stato bloccato dalla polizia, allertata poco prima dai proprietari del locale quando il ragazzo pretendeva di “prelevare” della merce gratuitamente. Uscito dal locale, è rientrato armato della tavola. Sanna era sottoposto ad una misura di prevenzione dell’obbligo di dimora, perché dieci giorni prima era stato arrestato per resistenza: in viale Repubblica aveva reagito al rimprovero di un automobilista con un colpo alla carrozzeria dell’auto, poi si era scagliato contro la polizia. Rimesso in libertà dal giudice, nel weekend è stato arrestato per rapina. Arresto convalidato dal gip, che ha disposto i domiciliari. Sanna poche settimane prima era stato denunciato per un raid vandalico in via Lamarmora dove aveva danneggiato tantissime auto.

RIPRODUZIONE RISERVATA