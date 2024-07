Arrestato per il colpo a casa Todde 

Aveva lasciato in tutta fretta l’Isola, non solo la città di Nuoro. Pensava di averla fatta franca, dopo aver raggiunto Napoli, la sua Campania. Invece l’uomo che lo scorso 17 luglio ha svaligiato la casa della famiglia della governatrice Alessandra Todde, nel cuore del capoluogo barbaricino, facendo razzia di gioielli e denaro, è stato arrestato dai carabinieri di Napoli nella serata di venerdì. Adesso si trova rinchiuso nel carcere di Poggioreale. Dagli inquirenti non filtrano ulteriori particolari. Le indagini proseguono senza soste per ricostruire un raggiro che appare assai ampio, tra la Sardegna e la Penisola.

Azione fulminea

L’episodio che ha scosso Nuoro si è verificato la mattina dello scorso 17 luglio. Prima gli appostamenti, poi l’azione rapida e sicura, con la collaudata tecnica del “finto maresciallo dei carabinieri”.

Il truffatore ha scelto la casa della famiglia Todde per mettere in pratica il suo piano, evidentemente progettato con cura. Quell’abitazione distinta che si affaccia sulla piazza Santa Maria della Neve, a pochi metri dalla cattedrale con vista sul monte Ortobene e dal comando provinciale dei carabinieri. Aveva calcolato tutto nei dettagli. Ha atteso l’uscita di casa dell’anziana madre di Alessandra Todde, così da doversela vedere solo con la zia della presidente della Regione, rimasta da sola in casa in quel momento. Insomma, ha avuto vita facile per poter mettere in pratica il suo piano criminale, sfruttando anche la divisa dell’Arma che non ha fatto insospettire la donna e gli ha spianato la strada verso il colpo dall’ingente bottino.

Le indagini

Dopo le indagini serrate condotte negli ultimi dieci giorni dai carabinieri di Nuoro, insieme ai colleghi partenopei della compagnia Stella, venerdì il malvivente è stato dunque rintracciato a Napoli e arrestato sulla base dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Nuoro, su richiesta della Procura della Repubblica barbaricina. E sebbene il furto a casa della governatrice sia l’episodio più eclatante, all’uomo viene contestato anche un altro tentativo di truffa, sempre a Nuoro. In questo secondo caso il colpo non è andato a segno.

La campagna di informazione effettuata dalle forze dell’ordine sulle procedure per difendersi dalle truffe in casa, fanno sapere i carabinieri, ha permesso di sventare il piano. Mediante l’analisi di decine di filmati provenienti dalle telecamere della città, accertamenti tecnici e indagini tradizionali, i militari sono risaliti all’auto utilizzata dall’indagato. Incrociando gli altri elementi acquisiti, poi, gli uomini dell’Arma sono riusciti a identificare l’arrestato come la persona che si era introdotta nell’abitazione della famiglia Todde. Intanto, le indagini sono ancora in corso, vanno avanti senza interruzioni. Non è escluso il coinvolgimento di altre persone.

