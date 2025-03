Arrestato per furto di corrente il fratello di Maria Rosaria Boccia 

Pompei. I carabinieri di Torre Annunziata hanno arrestato il fratello dell’imprenditrice di Pompei Maria Rosaria Boccia, accusato di furto di energia elettrica. Andrea Gaetano Boccia, 44 anni, è un commerciante di abbigliamento. Martedì, durante un controllo nel negozio, i militari hanno scoperto un meccanismo applicato al contatore che consentiva di non registrare i consumi di corrente. Il commerciante ha detto al magistrato di aver preso in affitto il negozio due anni fa senza sapere della presenza del dispositivo. Il giudice, accogliendo la richiesta del Pm, ha disposto per lui l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e ha fissato il processo per la metà di aprile.

RIPRODUZIONE RISERVATA