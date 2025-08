Arrestato per armi, droga ed esplosivi 

In casa i carabinieri hanno trovato pistola e munizioni, cocaina e esplosivi. Nei guai un uomo arrestato per detenzione abusiva di armi e possesso di stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo un’attività di osservazione, i militari hanno perquisito la sua abitazione alla periferia della città, trovando una pistola a salve modificata e pronta all’uso, con 6 cartucce calibro 6,3. Recuperate anche altre 88 cartucce dello stesso calibro, 6 munizioni calibro 9, quattro ordigni esplosivi artigianali, 12 petardi ad alto potenziale, due bilancini di precisione, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento. In un vano ricavato in una bottiglia di plastica sono stati rinvenuti 31 grammi di cocaina. Sequestrati inoltre circa 6.900 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il materiale esplosivo, considerato ad alto potenziale, è stato distrutto dagli artificieri. L’uomo è stato trasferito al carcere di Bancali in attesa dell’udienza di convalida. (c.fi.)

