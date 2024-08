Arrestato mentre cercava di appiccare un incendio 

Un allevatore di 58 anni residente a Burgos, Michele Zoeddu, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Bonorva mentre cercava di appiccare un incendio in un’area boschiva, in località Belvedere. Intorno alle 20 di giovedì, l'uomo si era fermato con la sua auto lungo la strada provinciale 43 che collega Bonorva con la zona di Foresta Burgos. Un carabiniere fuori servizio, che lavora alla compagnia di Bono, lo ha notato con un fazzoletto incendiato in mano e si è fermato. Alla vista del militare l'allevatore ha gettato il fazzoletto sull'asfalto e si è giustificato dicendo che stava bruciando un pezzo di carta che non gli serviva. Dichiarazioni che non hanno convinto i carabinieri delle Stazioni di Mores e Torralba che hanno arrestato l'uomo in flagranza di reato. Nell'auto i militari hanno trovato un accendino e un bidone di liquido infiammabile. Ieri mattina il 58enne è comparso davanti al giudice che ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare ai domiciliari. Proprio nei boschi attorno a Bonorva, Bottida, Burgos, nei giorni scorsi sono scoppiati numerosi incendi che hanno distrutto centinaia di ettari di terreni. I carabinieri della Compagnia di Bonorva hanno intensificato i controlli pattugliando il territorio anche nelle ore serali. L'arresto di giovedì è un primo risultato dell'aumento del monitoraggio sulle strade della provincia.

