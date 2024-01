Arrestato l’ex ministro 

La Polonia è in preda ad un «caos giuridico senza precedenti». Parola del premier Donald Tusk in seguito all’arresto dell’ex ministro dell’Interno Mariusz Kaminski e del suo stretto collaboratore Maciej Wasik, avvenuto all’interno del palazzo presidenziale, dove i due uomini politici avevano cercato e trovato rifugio presso il capo dello Stato, Andrzej Duda, loro alleato politico. Kaminski e Wasik sono stati condannati a due anni di prigione per abuso di potere in una vicenda del 2007.