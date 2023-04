Arrestato l’ex candidato sindaco 

Catania. Incarichi nell'ambito di progetti finanziati e approvati dall'assessorato alla Salute della Regione Siciliana attribuiti a “predestinati” o a congiunti con bandi ad hoc ed esami pilotati nel concorso per la nomina a direttore amministrativo dell'Ordine dei medici di Catania. È l'accusa contestata dalla Procura etnea che ha portato agli arresti domiciliari tre medici e un dirigente amministrativo a conclusione di indagini dei carabinieri.

Gli arrestati sono Giuseppe Arcidiacono, 65 anni, dirigente medico dell'Arnas Garibaldi di Catania, esponente di FdI che si era candidato a sindaco di Catania, poi ritiratosi per appoggiare Enrico Trantino; Nunzio Ezio Campagna, 61 anni; Sebastiano Felice Agatino Ferlito (69), e un ex funzionario dell'università di Catania, Gesualdo Antonino Missale (52). Sono indagati per turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente e corruzione per atti contrari al proprio dovere. Nell'inchiesta sono indagate altre 13 persone: anche due ex consiglieri regionali.

