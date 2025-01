Arrestato in Tribunale  prima del processo 

Arrestato dai carabinieri e portato in carcere, pochi minuti prima dell’udienza del processo dell’omicidio che gli viene contestato. Fabio Malu, 32 anni, di Luras, ieri mattina è arrivato nel palazzo di giustizia di Tempio per presenziare all’udienza gup, ma non sapeva che il pm Alessandro Bosco aveva chiesto e ottenuto per lui la misura della custodia cautelare in carcere. Malu è accusato di avere ucciso (colpendolo con il manico di un aspirapolvere) il rivale Davide Unida (fatti dell’otto luglio 2023). Ieri mattina l’uomo ha saputo che il pm Bosco ora gli contesta la violazione delle prescrizione dell’obbligo di dimora a Tempio. Malu, stando all’ordinanza del giudice Alessandro Cossu, sarebbe uscito dalla sua abitazione durante la notte, non attenendosi al divieto del giudice. Ieri mattina è arrivato il colpo di scena. Malu si trovava davanti all’aula dell’udienza gup, nel corridoio del primo piano del palazzo di giustizia di Tempio. Personale dei carabinieri si è posizionato, con discrezione, nell’edificio e poi è stato comunicato al difensore di Malu, il penalista Giampaolo Murrighile, che l’uomo non poteva in alcun modo allontanarsi. Dopo qualche minuto è arrivata l’ordinanza con la quale è stato disposto il trasferimento a Bancali. Malu si è attenuto alle indicazioni dei militari in modo corretto. L’uomo, nel luglio dello scorso anno, era stato scarcerato, per la scadenza dei termini della custodia cautelare, su richiesta dei suoi difensori, Giampaolo Murrighile e Domenico Putzolu. Questa mattina il processo riprende, ieri il gup ha rinviato l’udienza per l’assenza dell’imputato.

I familiari della vittima sono parti civili nel procedimento, assistiti dall’avvocato Sergio Milia.

