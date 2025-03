Arrestato il rivale di Erdogan 

Istanbul. Finisce in manette Ekrem Imamoglu, il sindaco di Istanbul e principale avversario del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il primo cittadino è stato raggiunto all’alba da un centinaio di agenti che si sono recati nella sua abitazione per arrestarlo, pochi giorni prima delle primarie del suo partito dove aveva annunciato che si sarebbe candidato per correre alle elezioni presidenziali, in programma nel 2028. Il sindaco, eletto con il maggior partito di opposizione Chp, è stato messo sotto custodia in base a varie accuse, tra cui "favoreggiamento al terrorismo" in relazione al Pkk e “corruzione”, mentre nelle stesse ore sono state arrestate anche altre 84 persone ritenute a lui vicine, tra cui politici di altre municipalità di Istanbul e giornalisti.

L’arresto di Imamoglu è stato accompagnato da rallentamenti e blocchi ai principali social network, come X, Instagram, Facebook e YouTube, mentre la Prefettura di Istanbul ha vietato per quattro giorni manifestazioni politiche. Nonostante il divieto, gli studenti dell’Università hanno marciato a favore del sindaco, scontrandosi anche con le forze dell’ordine, e migliaia di sostenitori di Imamoglu hanno protestato a Istanbul, come anche in molte altre città turche, tra cui Ankara e Smirne. Nella città sul Bosforo una folla di migliaia di persone si è radunata davanti alla sede del comune, sfidando i divieti imposti sulle dimostrazioni dalla Prefettura. «La nostra nazione darà la risposta necessaria alle bugie, alle cospirazioni, alle trappole, a coloro che violano i diritti delle persone e rubano la volontà del popolo», ha dichiarato Imamoglu mentre si trovava in custodia. La reazione dei mercati all’arresto di Imamoglu ha portato la Borsa di Istanbul a interrompere le contrattazioni dopo che l’indice Bist ha segnato un calo del 6,87% in apertura, e ha chiuso a -8,7, mentre la lira turca ha subito una delle maggiori perdite degli ultimi mesi, segnando nuovi record negativi rispetto all’euro, che viene cambiato a 41,20 lire, e al dollaro, cambiato a 37,87 lire.

Già nelle scorse settimane Imamoglu era stato messo sotto inchiesta per alcune sue dichiarazioni critiche nei confronti del governo e il giorno prima dell’arresto l’Università di Istanbul aveva annullato la sua laurea, titolo necessario per candidarsi alla presidenza della Repubblica. Imamoglu è diventato sindaco di Istanbul nel 2019, dopo avere battuto il candidato del partito Akp di Erdogan che governava la città da 15 anni. Da allora è diventato tra le figure più importanti dell'opposizione e dopo avere vinto le amministrative anche nel 2024 è ritenuto il principale rivale di Erdogan, che per la Costituzione non potrebbe candidarsi per un nuovo mandato nel 2028.

RIPRODUZIONE RISERVATA