Arrestato il candidato dell’estrema destra 

Bucarest. Il fattore Georgescu, con le ombre russe sul voto presidenziale dello scorso novembre, torna a scuotere la Romania promettendo un probabile nuovo terremoto politico e rinnovate proteste di piazza nel Paese balcanico. Calin Georgescu, l’esponente dell’estrema destra filorussa e xenofoba vincitore a sorpresa del primo turno delle presidenziali di fine anno, con il forte sospetto di ingerenze di Mosca, è stato fermato dalla polizia mentre era in auto e subito interrogato dai giudici a Bucarest che lo hanno iscritto nel registro degli indagati. Ma subito in sua difesa è sceso in campo Elon Musk: «Hanno arrestato una persona che ha ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni presidenziali romene. Tutto ciò è sbagliato», ha tuonato su X. Mentre la delegazione della Lega all’Eurocamera ha definito il fermo «estremamente preoccupante».

Le accuse, secondo quanto si legge nel comunicato ufficiale dell’alta Corte di Cassazione, sono numerose e pesanti: dall’istigazione ad agire contro l’ordine costituzionale alle false dichiarazioni riguardanti il finanziamento della sua campagna elettorale e la dichiarazione dei redditi, dalla costituzione di un’organizzazione a carattere fascista, razzista e xenofobo alla promozione pubblica del culto di personalità coinvolte in genocidi e crimini di guerra. Sul suo capo pendono pesanti sospetti per la promozione in pubblico di idee, concetti, dottrine fasciste, legionarie, razziste o xenofobe, e per iniziazione o costituzione di un’organizzazione a carattere anti-semita. Insomma, un lungo elenco di reati che, in caso di condanna, prevedono pene dai 15 ai 25 anni di reclusione.

