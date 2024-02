Arrestato il boss evaso da Nuoro 

La latitanza del boss della mafia garganica Marco Raduano evaso dal carcere di Nuoro il 24 febbraio dello scorso anno, è finita in Corsica. È stato catturato, ad Aleria, vicino a Bastia, mentre andava a cena dall’amante che lo aspettava in un ristorante di lusso. A tradirlo un collaboratore di giustizia. Una latitanza famosa per la clamorosa evasione con il salto dal muro di cinta di Badu’e Carros ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. La sua fuga è finita nella stessa isola dove la cronaca delle evasioni barbaricine ritornano spesso. In Corsica, negli anni, sono stati catturati altri latitanti sardi di spicco, come ad esempio nel 1992, Matteo Boe. E dove, per settimane erano state anche concentrate le ricerche di un altro latitante, Graziano Mesina, poi invece catturato a Desulo. Non una coincidenza, ma un riproporsi di eventi che evidenziano un legame tra malavita sarda e indipendentismo corso con cui, evidentemente, ha stretto alleanze anche la mafia garganica.

La cattura

Raduano era evaso dal carcere di Nuoro il 24 febbraio dello scorso anno calandosi con una corda fatta di lenzuola. Ad attenderlo fuori un complice su un’auto scura. La sua rotta verso la libertà sarebbe stata subito la Corsica, dove ha iniziato una seconda vita grazie a un documento italiano falso. E tanto denaro. Al ristornate Raduano prima di essere prelevato dal Ros, è arrivato a bordo di un’auto di lusso, rubata e reimmatricolata con dati falsi. Da pochissimo, Raduano era stato inserito tra i dieci latitanti più pericolosi d’Europa. Già dalla sera prima la Gendarmeria francese, sezione catturandi di Bastia, coordinata dal procuratore generale presso la Corte d’appello Jaean-Jacques Fagni, lo aveva individuato a Lucciano vicino Bastia. Mercoledì sera è scatta la trappola con i carabinieri del Ros, che lo hanno atteso seguendo l’amante. Assoluto riserbo sulla nazionalità della donna. Al momento della cattura non era armato. Mercoledì in Andalusia era stato catturato invece un altro latitante, Gianluigi Troiano, in fuga dal 2021 e ritenuto il braccio destro di Raduano.

Le indagini

«Un grande successo della squadra dello Stato», sono state le parole del procuratore di Bari, Roberto Rossi, nel corso della conferenza stampa convocata nel capoluogo pugliese per illustrare l'operazione che è stata condotta dal Ros con il coordinamento delle procure di Bari, Cagliari e dalla Direzione nazionale antimafia. Alle indagini hanno collaborato anche i reparti Sco e Sisco della Polizia di Stato di Cagliari e la Mobile di Nuoro. «Lo Stato - ha aggiunto Rossi - è riuscito a individuare Troiano e Raduano grazie a un'attività investigativa sofisticata, svolta con importanti mezzi tecnologici e tecniche tradizionali». Anche il Procuratore di Cagliari, Rodolfo Sabelli, in video conferenza, ha sottolineato l'importanza «del coordinamento delle forze di polizia, delle Procure di Cagliari e Bari e della Direziona nazionale antimafia». «La cattura all'estero di due pericolosi latitanti ad opera dell'Arma dei Carabinieri rappresenta un altro duro colpo inferto alla criminalità organizzata» ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. «Le catture eccellenti dei latitanti Raduano e Troiano segnano un duro colpo alla mafia garganica» è il commento della presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo.

