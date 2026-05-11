Arrestato due volte nel giro di poche ore 

Un quarantenne di Villasor, Stefano Orrù, è stato arrestato dai carabinieri per furto e oltraggio a pubblico ufficiale. Si sarebbe introdotto nel cortile di un’abitazione di Villasor e avrebbe rubato una bicicletta. A chiamare il 112 stato proprio il derubato. I carabinieri hanno rintracciato Orrù in un evidente stato di alterazione alcolica. Il 40enne disoccupato ha ingiuriato e strattonato i carabinieri. L'uomo, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato accompagnato a casa in regime di detenzione domiciliare.

Poche ore dopo, lo stesso Orrù si è rivolto ai carabinieri tramite il 113, dicendo di essere stato vittima di un'aggressione da parte di sconosciuti e di aver riportato delle lesioni. All'arrivo della pattuglia, il giovane è stato individuato nei pressi del cimitero: Stefano Orrù è stato accompagnato all’ospedale di San Gavino per le cure mediche del caso e arrestato di nuovo per evasione dai domiciliari. (red. pro.)

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