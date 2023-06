Prima i furti nei negozi di piazza Ciusa e dintorni. Poi la notte successiva i blitz in due empori messi a segno in modo clamoroso: ha mandato in frantumi le vetrate d’ingresso sfondandole con un’auto. È stato arrestato due volte in 24 ore, prima dai carabinieri e poi dagli agenti del Commissariato, Enrico Demontis, oss 40enne di Carbonia: è accusato di furto ed evasione in relazione a due notti di scorrerie di cui si sarebbe reso protagonista fra mercoledì e ieri.

I blitz

L’ultimo doppio blitz in ordine di tempo è quello compiuto fra giovedì e ieri. E’ entrato in azione nonostante avesse dovuto rispettare l’obbligo degli arresti domiciliari ordinati dal giudice il giorno prima. Entrambi i raid sono stati commessi con un macchina utilizzata a mo’ di ariete. Primo allarme attorno alle 23.30 in via Roma. Con un’auto lanciata a tutta velocità l’uomo ha sfondato la vetrata di ingresso dell’emporio Pace Trading gestito da una famiglia di commercianti cinesi. «Una volta all’interno – racconta il titolare – si è impossessato della cassa che conteneva poche centinaia di euro. Danni tuttavia molto ingenti». Una ventina di minuti dopo, rimessa in marcia la macchina, avrebbe percorso via Roma, via Costituente e una volta svoltato a sinistra nella rotonda fra le scuole e lo stadio, l’uomo ha replicato il blitz adoperando le stessa identica modalità: macchina scagliata contro la vetrata d’accesso principale dell’emporio cinese “I love Shopping”. Spariti cassa e di un pc,pesanti i danni arrecati alla struttura: montanti in acciaio divelti, profonde crepe nella parte di muro di sostegno in cui era incastonata la vetrata. In seguito all’allarme, ad intervenire è stata una volante della Polizia.

L’arresto

Demontis è stato arrestato alcune ore dopo con le accuse di furto ed evasione. La notte precedente, cioè quella fra mercoledì e giovedì, l’uomo era stato arrestato dai carabinieri per alcuni furti registrati fra diversi negozi nei portici di piazza Ciusa e in via Lucania. «Da noi aveva mandato in frantumi la vetrina per prendere una manciata di medaglia>, racconta Patrizia Pala, dell’omonima oreficeria. E nel mirino dei ladri anche il panificio Il Capriccio: «Nel nostro caso era sparito un pc», dice Roberto Mandas. Il giudice aveva disposto la permanenza ai domiciliari in attesa del processo. La notte successiva, ad arrestarlo per la seconda volta sono stati gli agenti del Commissariato. Ieri in arresto con l’accusa di evasione dai domiciliari, anche Fabio Baraglia, 35enne di Carbonia.

RIPRODUZIONE RISERVATA