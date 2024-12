Arrestato dopo un inseguimento lungo oltre quindici chilometri 

Si è concluso con l’arresto del conducente, il lungo inseguimento che venerdì notte ha tenuto impegnate diverse volanti della polizia dalla periferia cittadina fino all’abitato di Ussana. L’uomo ha trascorso la notte in una camera di sicurezza della Questura, prima del processo con rito direttissimo.

L’inseguimento era iniziato nella tarda serata in una strada alla periferia del Capoluogo, dove gli agenti di una pattuglia della Squadra volante della Questura hanno imposto l’alt a un’auto: la guida dell’uomo aveva insospettito i poliziotti, che hanno deciso di approfondire la questione. Invece di fermarsi, però, il conducente dell’auto ha premuto sull’acceleratore e ha imboccato la Carlo Felice, tallonato da una volante con le sirene accese. Altre pattuglie, fra cui una della Polizia stradale, si sono unite all’inseguimento ad altissima velocità.

Giunta a Ussana, l’auto del fuggitivo è stata bloccata dalla polizia, che ha arrestato il conducente per resistenza: durante l’inseguimento, la vettura aveva urtato la volante che la inseguiva. A bordo del mezzo bloccato, i poliziotti non hanno trovato droga, armi o altri oggetti non consentiti. Resta dunque priva di una spiegazione la fuga decisa dal conducente.

