Arrestato dopo la maxi rissa 

Notte di tensione in via Monsignor Virgilio. Un giovane di Tortolì, Pier Francesco Lepori, 31 anni, armato di coltello, è stato arrestato dopo una lite con alcuni ragazzi stranieri e momenti di forte tensione. La vicenda, secondo la ricostruzione, avrebbe avuto inizio con un diverbio, all’altezza di un locale che a quell’ora era gremito di clienti. Il giovane avrebbe litigato con alcuni ragazzi residenti nella cittadina. La discussione è salita di tono ed è degenerata, trasformando una serata d’autunno in un fatto di violenza sulla strada dello shopping.

L’episodio

Sul posto, sabato sera, è arrivata la polizia, chiamata a intervenire per riportare la calma e per chiarire quanto stava accadendo. Gli agenti, supportati dai carabinieri della compagnia di Lanusei, hanno cercato di ricostruire i fatti e di identificare le persone coinvolte. Durante l’intervento, però, è apparso agitato: Lepori avrebbe opposto resistenza ai poliziotti che volevano separarlo dal gruppetto con il quale stava discutendo e davanti al suo stato di agitazione, gli agenti lo hanno ammanettato e trasferito in commissariato per le formalità di rito. Il tutto sotto gli occhi di tante persone che affollavano la via. In quei frangenti è emerso un altro elemento che ha reso la vicenda più grave: il giovane era armato di coltello. Alla fine, su disposizione del magistrato di turno, Lepori è stato arrestato. È a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida. Ora restano da chiarire con precisione tutti i passaggi della vicenda: cosa abbia scatenato la lite con i ragazzi stranieri, in che modo si sia sviluppata la fase della resistenza prima dell’accompagnamento in commissariato e perché il giovane avesse con sé un coltello.

Fenomeno

È un fenomeno preoccupante e in crescita: sempre più ragazzi girano con il coltello, per sembrare più forti, per intimorire, per difendersi: non per uccidere, ma il passo è breve, a volte brevissimo, come si è visto negli omicidi di Marco Mameli e Simone Concas. A confermarlo, in Ogliastra, sono i numeri del 2025: 19 sequestri di armi non autorizzate, una media di due casi al mese, diciassette persone denunciate e altri due episodi con iscrizioni sul registro contro ignoti. Secondo autorevoli sociologi, dietro questi fenomeni violenti c’è una forma profonda di fragilità mista a paura e frustrazione.

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