Arrestato dopo aver intascato la tangente  

Alcune voci su presunte irregolarità circolavano nei corridoi del comune di Sestu. Voci e niente di più in assenza di riscontri concreti. Ma quando uno dei funzionari della società Italgas, impegnata nella realizzazione di un impianto per la produzione di idrogeno tramite energia fotovoltaica proprio a Sestu, si è presentato davanti ai militari di Cagliari per denunciare la richiesta di soldi per accelerare la pratica che gli aveva fatto il capo ufficio tecnico della sezione urbanistica ed edilizia privata del comune di Sestu, dalle parole si è passati ai fatti. Ieri è scattata la trappola: i carabinieri del nucleo investigativo provinciale, insieme ai colleghi della stazione di Sestu, hanno organizzato l’incontro, in un bar di un centro commerciale della cittadina, per lo scambio di denaro. Il referente di Italgas avrebbe così consegnato ad Antonio Fadda, 55 anni, responsabile del settimo settore del Comune, 3.000 euro. Banconote “segnate” precedentemente dagli investigatori e ritrovate addosso all’ingegnere fermato dopo l’incontro.

La notte

Fadda è stato portato negli uffici del comando provinciale di via Nuoro. L’ingegnere – che nel 2022 aveva preso il posto di capo ufficio tecnico occupato per quarant’anni da Giovanni Mameli, andato in pensione – è stato sentito alla presenza del suo avvocato Pierandrea Setzu. Poi, come disposto dal pm Nicola Giua Marassi, è stato accompagnato in carcere a Uta in attesa dell’interrogatorio di garanzia. È accusato di induzione indebita a dare o promettere utilità. I carabinieri del nucleo investigativo provinciale, coordinati da Daniele Credidio e Nicola Pilia, hanno inoltre sequestrato tutti i supporti informatici di Fadda, recuperati nella sua abitazione a San Sperate e nel suo ufficio a Sestu. Recuperati anche altri soldi: c’è il sospetto che possano essere stati intascati con altri operazioni ritenute dagli investigatori illecite.

Il blitz

L’indagine lampo è scattata alcuni giorni fa. Uno dei funzionari della società Italgas si è rivolto ai carabinieri di via Nuoro per denunciare la richiesta di una tangente: i soldi, 6mila euro da consegnare in due tranche, chiesti – secondo le accuse degli inquirenti – da Fadda, sarebbero serviti per velocizzare la pratica e rilasciare alcune autorizzazioni relative alla realizzazione, nel territorio di Sestu, del primo impianto nazionale per la produzione di idrogeno tramite energia fotovoltaica. I militari del nucleo investigativo, in accordo con l’autorità giudiziaria, hanno organizzato così la consegna “controllata” del denaro. Subito dopo aver incassato la tangente, l’ingegnere è stato bloccato e arrestato.

