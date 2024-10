Arrestato dai carabinieri dopo un lungo inseguimento in auto 

Nota una volante dei carabinieri e si dà alla fuga con la propria auto innescando un lungo e spettacolare inseguimento che dalla statale 130 è proseguito nell’abitato di Domusnovas dove la corsa furibonda si è poi conclusa imboccando contro mano via De Cristoforis e finendo col far scoppiare una gomma nel forte urto con il gradino rialzato di un’abitazione.

Si è conclusa con l’arresto la folla corsa di Sergio Fais, 41enne dipendente di un’azienda edile, protagonista nella tarda serata di giovedì, di un inseguimento da cinema nel centro di Domusnovas. Dopo il fermo l’uomo ha opposto resistenza ai carabinieri del nucleo radiomobile di Iglesias ed è stato poi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Verrà anche segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti in quanto a seguito della perquisizione gli sono stati trovati addosso 0,2 grammi di cocaina e 4 grammi di hashish. I carabinieri erano stati allertati da un allarme scattato nel distributore Fiamma 2000 sulla statale 130 (uno dei due oggetto di furti e devastazioni appena il giorno prima) dove è stata notata la Peugeot di Fais, poi fuggito. L’uomo ha trascorso la notte ai domiciliari. Ieri si è tenuta l’udienza per direttissima che ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora a Domusnovas. (s. f.)

