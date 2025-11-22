VaiOnline
Brasile.
23 novembre 2025 alle 00:42

Arrestato Bolsonaro, «era pronto a fuggire» 

Brasilia. L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato arrestato ieri all’alba su ordine della Corte suprema, su richiesta della polizia federale. Bolsonaro, ai domiciliari dal 4 agosto, è stato portato nella sede centrale della polizia Federale, dove è trattenuto in una sala di Stato riservata alle alte cariche. Fermato alle 6, è arrivato alla sede alle 6.35. Il giudice della Corte suprema Alexandre de Moraes ha spiegato che l’ex presidente avrebbe tentato di togliersi la cavigliera elettronica che porta da quasi quattro mesi e ciò segnala un pericolo di fuga con il rischio imminente di evasione dai domiciliari.

Il giudice de Moraes afferma che la mobilitazione dei suoi sostenitori convocata per ieri sera sotto la sua abitazione serviva a creare confusione e facilitare obiettivi personali, ed evoca il rischio che Bolsonaro cercasse riparo in ambasciate vicine alla sua residenza. Ventiquattr’ore prima dell’arresto l’ex presidente, in carica dal 2019 al 2023, aveva chiesto di scontare ai domiciliari i 27 anni che gli sono stati inflitti per aver organizzato un colpo di Stato in modo da restare al potere e aver pianificato l’omicidio del suo successore Lula, del suo vice e del giudice de Moraes.

