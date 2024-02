Arrestato a Malta il genero di Riina, era l’autista di un costruttore 

PALERMO. In Italia era ricercato per scontare una condanna per frode. Ma da qualche tempo Antonio “Tony” Ciavarello, genero di Totò Riina, si era stabilito a Malta dove lavorava come autista in una società di costruzioni. Viveva a Mosta, una delle maggiori città al centro dell’isola. E qui è stato arrestato il giorno dopo avere compiuto 50 anni. Nei suoi confronti era stato emesso un mandato di cattura europeo per due diverse sentenze. Una condanna a due anni di carcere (con multa di 100 mila euro) e una a otto mesi. In tribunale è stato assistito da un interprete e non si è opposto all’estradizione: resta quindi in custodia alle autorità maltesi in attesa del rientro in Italia. Secondo il difensore Thomas Barbara Sant, Ciavarello sapeva delle sentenze a suo carico ma non che fossero diventate esecutive. A Malta poi non aveva avuto alcun problema con la polizia. Lavoratore in regola con la legge, aveva rimediato soltanto una multa. La cronaca si era già occupata di lui e non tanto perché ha sposato Maria Concetta Riina, la maggiore dei quattro figli del boss morto nel 2017: Ciavarello aveva costituito una società con sede virtuale a Londra che si occupava di varie attività, soprattutto in rete, tra cui la vendita di vini con il marchio Riina, una lotteria on line, l’assistenza a coppie interessate a divorzi lampo in soli 40 giorni, con un pacchetto “all inclusive” da 7.500 euro. Ciavarello aveva anche costituito in Puglia una ditta di ricambi per auto. E non era passata inosservata la vendita on line di cialde per il caffè “Zù Totò” , sostenuta da un sondaggio su Facebook: “Se facciamo produrre le cialde di caffè Zù Totò le comprate?” aveva scritto sui social. La pagina on line fu poi bloccata. In un altro post su Facebook lanciò un appello per un sostegno dopo un sequestro di beni alla moglie: “Chi mi può aiutare mi aiuti. Ho tre bambini, cerco lavoro ma nessuno me ne dà”.

