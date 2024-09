Arrestato a casa della madre 

Accusato di maltrattamenti nei confronti della madre, aveva ricevuto dal giudice il divieto di avvicinarsi alla casa di famiglia. Una misura prevista dal nuovo “codice rosso” a tutela delle vittime di violenza che rende obbligatorio l’arresto in caso di mancato rispetto del provvedimento. Per questo ieri un 33enne di Monserrato è finito in manette dopo essere stato sorpreso all’interno dell’abitazione della donna – 54enne – dai carabinieri della Stazione di Monserrato.

L’indagine

I militari, preoccupati dalla situazione, seguivano i movimenti dell’uomo da tempo attraverso controlli mirati, coordinati dal luogotenente Pierpaolo Sabiu, comandante della stazione cittadina. Un lavoro di monitoraggio silenzioso, portato avanti nelle ultime settimane con grande discrezione.Ieri sono entrati nella casa della donna per una verifica sorprendendo il 33enne all’interno. Così ai suoi polsi si sono strette le manette e poche ore dopo l’indagato è comparso di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari. Durante l’udienza il legale di fiducia ha chiesto e ottenuto per il suo cliente i termini a difesa: da qui la scarcerazione in attesa della nuova udienza.

Le accuse

L’inchiesta per maltrattamenti va avanti da tempo. Il 33enne avrebbe vessato la madre con continue minacce e richieste di soldi. Per cercare di arginare i comportamenti vessatori lo scorso anno il giudice aveva dunque applicato il codice rosso, imponendogli di non avvicinarsi all’abitazione di famiglia.

In tutti questi i mesi i carabinieri della stazione, a protezione della vittima, hanno tenuto la situazione sotto controllo. Passando tante giornate ma anche qualche ora della notte a vigilare la casa della 54enne. Sino a ieri, quando i sospetti dei militari si sono rivelati fondati: una pattuglia avrebbe notato il 33enne avvicinarsi all’abitazione. Hanno atteso qualche minuto, poi hanno bussato alla porta, sorprendendolo in flagrante.

A militari non è rimasto altro da fare che bloccarlo e arrestarlo. Quindi la tappa nella caserma di Monserrato dove il luogotenente Sabiu ha effettuato gli atti necessari prima del processo. Infine l’udienza e la scarcerazione, con il nuovo avvisto al giovane di restare lontanto dalla casa della madre.

RIPRODUZIONE RISERVATA