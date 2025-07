Arrestati tre sindaci oppositori di Erdogan 

Istanbul. In Turchia altri tre sindaci, tutti dell'opposizione, sono finiti nelle maglie della giustizia, tutti a vario titolo accusati di corruzione. Si tratta dei primi cittadini di Adana, della località turistica di Antalya, quarta città turca, e di Adiyaman: tutte e tre nel sud del Paese, tutte in mano al partito di centro-sinistra Chp. E che nel 2024 ha ottenuto una schiacciante vittoria sul partito islamico Akp del presidente Racep Tayyip Erdogan.

Già all'inizio di questa settimana, la polizia ha arrestato 137 persone su mandato della procura nell'ambito di un'indagine, sempre per presunta corruzione, a Smirne, terza per grandezza del Paese dopo Istanbul e la capitale Ankara e roccaforte dell'opposizione. I tre sindaci arrestati all'alba risultano collegati alla stessa indagine per corruzione che ha portato alla destituzione a marzo del sindaco di Instambul. Mentre veniva condotto verso l'auto della polizia, un giornalista ha chiesto a Karalar, sindaco di Adana, il motivo dell'arresto: «Dove c'è un giornalista o un politico influente, lo mettono a tacere», la risposta. Il sindaco della capitale Ankara, Mansur Yavas, anch'egli del Chp, su X ha commentato: «In un sistema in cui la legge viene piegata e distorta dalla politica, nessuno può aspettarsi che si abbia fiducia nello stato di diritto si creda nella giustizia».

