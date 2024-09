Arrestati subito dopo la scarcerazione 

Arrestati a inizio agosto per una tentata rapina in una tabaccheria di Assemini, lunedì sono stati scarcerati ma ieri sono finiti nuovamente in cella per tentata estorsione, minacce e danneggiamento. La ragione? Per convincere un loro zio a lasciare l’abitazione di campagna in cui avevano deciso di stabilirsi, si sono infatti presentati alla porta armati di roncola.

Così le manette si sono strette ancora una volta ai polsi dei fratelli Gabriele e Sandrino Soro, di 41 e 38 anni, che proprio lunedì erano stati processati per la tentata rapina di Assemini col giudice che ne aveva disposto la scarcerazione imponendo loro l’obbligo di dimora a Sestu e il divieto di uscire dal domicilio dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

La vicenda

Le indagini dei carabinieri di Sestu si sono svolte sotto le strette direttive del luogotenente Riccardo Pirali. Sul posto – in località Cannedu - è arrivato anche il maggiore Michele Cerri, comandante della Compagnia di Quartu che ha seguito passo a passo la sconcertante vicenda.Secondo l’accusa, una volta scarcerati i due fratelli avrebbero pensato di sistemarsi in una abitazione di campagna in possesso di uno zio e dove vive anche il figlio di questi. Una casa modesta, diventata improvvisamente oggetto del contendere.

Sandrino e Gabriele Soro, avrebbero così tentato di far sloggiare il pensionato 69enne residente in località “Cannedu”, minacciando di morte sia lui che il figlio convivente. I due fratelli avrebbero anche utilizzato delle roncole, con le quali si sarebbero fatti largo, creando anche parecchi danni all’interno della casa.

L’arrivo dei carabinieri

Il pensionato, spaventato e preoccupato per la propria incolumità, è riuscito a scappare ed è andato dritto alla Stazione dei Carabinieri di Sestu, dove ha chiesto aiuto. I militari sono immediatamente intervenuti, riuscendo a rintracciare e bloccare i due aggressori. Una delle roncole utilizzate è stata recuperata e sottoposta a sequestro.L’epilogo per i due arrestati è stato il rientro immediato nel carcere di Uta, come disposto dal magistrato. Nei prossimi giorni saranno interrogati dal Giudice per le indagini preliminari in occasione dell’udienza di convalida.

