Arrestati per i furti, scarcerati perché manca l’interprete 

La banda del prosciutto liberata perché manca l’interprete, è l’esito (con qualche risvolto esilarante) dell’attività condotta dal personale del Commissariato di Porto Cervo e culminata nell’arresto e scarcerazione immediata di quattro persone. Gli agenti, guidati dall’ispettore Lino Collu, hanno lavorato diverse settimane con appostamenti e accertamenti effettuati in tutta la Gallura, per individuare quattro uomini di cittadinanza rumena (uno residente a Olbia e i suoi tre amici arrivati dalla Francia) accusati di furti e razzie. La “squadra” avrebbe agito ad Arzachena, Olbia, Santa Teresa e Budoni. La tecnica della banda del prosciutto era del tutto sconosciuta in Italia, in pratica i ladri (di base a Olbia) svuotavano gli scaffali dei supermercati in pieno giorno e a volto scoperto. Uno degli ultimi colpi era stato messo a segno al Dettori Market di Arzachena. Quando scatta la fuga, le commesse vedono solo delle persone correre velocissime con enormi bustoni pieni di merce. I poliziotti di Porto Cervo hanno predisposto servizi ad hoc e la banda è stata “beccata” nel parcheggio del supermercato Md di Arzachena. Il cofano dell’auto dei quattro era pieno di prosciutti interi e formaggio. La direttissima senza interprete è finita con la liberazione dei quattro, difesi dall’avvocata Antonia Mele. I romeni, andando via, hanno salutato tutti.

