Arrestati padre e figlio In casa un fucile con matricola abrasa 

Padre e figlio sono finiti in carcere per detenzione di armi e marijuana. Giovanni Mereu, 63 anni, e il figlio di 19 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Lanusei su disposizione del magistrato Valentina Vitolo. Denunciata a piede libero la compagna del 63enne. Il blitz è scattato lunedì sera, quando i militari si sono presentati nell’abitazione dell’uomo, lungo la circonvallazione a valle, per una perquisizione.

Il personale dell’Arma era convinto di andare a colpo sicuro e i sospetti hanno trovato conferma con il ritrovamento di armi non ben custodite, tra cui un fucile con matricola abrasa, alcuni grammi di marijuana e piantine di cannabis. I militari hanno relazionato al pm in servizio che, a tarda notte, ha disposto il trasferimento in carcere di padre e figlio. Al termine delle formalità di rito entrambi sono stati accompagnati a San Daniele, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà oggi pomeriggio. I due indagati si presenteranno davanti al gip del Tribunale di Lanusei assistiti dall’avvocato di fiducia Mario Solanas. Padre e figlio dovranno difendersi dalle contestazioni mosse dalla Procura della Repubblica. Perquisizioni analoghe sono state frequenti negli ultimi tempi in tutto il territorio, con l’obiettivo dichiarato di contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, e la detenzione illecita di armi. I controlli, coordinati dagli uffici della Procura tornati a pieno organico, sono stati estesi tra abitazioni, ovili e capannoni. (ro. se.)

