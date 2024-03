Arrestati due volte in poche ore 

Arrestati da poche ore per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, evadono dai domiciliari e vengono nuovamente fermati: erano in possesso di altri stupefacenti.

L’episodio risale nelle ore fra la notte dello scorso venerdì e il mattino di ieri. Gloria Marongiu, 27 anni di Gonnesa e Marco Dessì, 46 anni, nato a Iglesias e residente a Portoscuso, sono stati arrestati per due volte nel lasso di tempo di poche ore e con loro una terza persona accusata anche di favoreggiamento all’evasione.

Marongiu e Dessì erano stati fermati la prima volta dalla polizia di Stato, arrestati per possesso di sostanze stupefacenti sono stati posti ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.

Ma poco tempo dopo durante un controllo effettuato dalla radiomobile dei carabinieri di Iglesias, non risultavano essere in casa. Scattato l’allarme,è però passato poco tempo quando i due fanno ritorno ai domiciliari e la pattuglia intervenendo lì ha trovato in possesso nuovamente di sostanze. È scattato così un nuovo arresto, sia per il reato di evasione, sia per quello di detenzione ai fini di spaccio. Con loro nei guai anche Andrea Porcu, 36enne d’Iglesias, accusato anch’egli di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e anche di favoreggiamento dell’evasione di Marongiu e Dessì.

Gli arresti sono stati tutti convalidati e i tre ora si trovano ai domiciliari in attesa del processo che si terrà fra una settimana. (red. pro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA