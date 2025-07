Arrestati due “ovulatori” Uno operato d’urgenza ha rischiato di morire 

Sono sbarcati all’aeroporto di Elmas provenienti da Milano. Due cittadini nigeriani, residenti uno a Foggia e uno a Torino, appena scesi dall’aereo sono stati sottoposti a controllo dai carabinieri presenti nello scalo per una serie di accertamenti: le successive verifiche hanno fatto emergere che potessero trasportare, dopo averli ingeriti, ovuli con sostanza stupefacente. Da qui il trasferimento e la conferma: nel loro corpo avevano in tutto 70 ovuli per un totale di un chilo di cocaina. Uno, 30 anni residente a Torino, è stato poi accompagnato in carcere mentre il connazionale 31enne, domiciliato a Foggia, è rimasto in ospedale: ha rischiato di morire perché un ovulo si è aperto ed è stato necessario sottoporlo a un intervento chirurgico d’urgenza.

L’operazione è scattata nei giorni scorsi. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia, con la collaborazione del personale della Polizia di Frontiera, ha avviato dei controlli su alcuni passeggeri ritenuti sospetti. Due di questi hanno mostrato un eccessivo nervosismo. E uno non sembrava stare bene. Da qui il trasferimento in ospedale di entrambi per gli esami che hanno fatto emergere che avevano ingerito numerosi ovuli. Uno dei due corrieri ne aveva 17, l’altro 53. Le condizioni del 31enne sono peggiorate rapidamente ed è stato salvato dai medici. Se non fosse finito nella rete dei controlli dei carabinieri non è escluso che sarebbe anche potuto morire per le conseguenze dell’apertura di un ovulo ingerito. le indagini vanno avanti per capire a chi fosse destinato il chilo di cocaina. (m. v.)

