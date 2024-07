Arrestati dopo sette mesi dalla rapina 

Sono stati inchiodati dalle riprese delle telecamere della zona ma anche da una minuziosa attività investigativa condotta dai carabinieri, i presunti responsabili della rapina all'ufficio postale di Ollastra messa a segno l'11 dicembre 2023 e che fruttò ai malviventi 34mila euro.

Le ordinanze

Nei giorni scorsi sono scattate tre ordinanze di custodia cautelare per rapina aggravata dall'uso di armi e da mezzi di travisamento e porto illegale in luogo pubblico di armi da fuoco. I provvedimenti in carcere hanno colpito il 21enne Leonardo Broccias, residente a Ollastra, ritenuto anche il capo del gruppo, e Andrea Putzulu, 32 anni di Oristano ma con casa a Ghilarza, mentre il 47enne Massimo Ponturo di Norbello è finito ai domiciliari con il braccialetto elettronico.

Il colpo

La rapina era stata compiuta sette mesi fa intorno alle 15. Due banditi erano entrati nell'ufficio postale con i volti coperti e uno impugnava una pistola. Sotto la minaccia dell'arma avevano costretto la funzionaria a consegnare il denaro contenuto nelle casse, 34mila euro. «Se non apri la cassa, sparo. Sbrigati, fai come ti dico»; con queste parole il malvivente, con una Beretta in pugno, ha minacciato la direttrice dell'ufficio postale. Presi i soldi poi i due erano usciti, raggiungendo un complice, pronto a prenderli a bordo di un'auto con cui si erano dati alla fuga.

Le indagini

Attraverso perquisizioni, dichiarazioni di persone informate sui fatti e analisi delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri hanno poi scoperto che durante la fuga i rapinatori si erano subito cambiati i vestiti indossati, avevano spento i cellulari prima e dopo il colpo nel tentativo di non essere identificati. Accorgimenti che non sono serviti, visto che alla fine gli inquirenti sono infatti riusciti comunque a risalire alla identità di Leonardo Broccias, Andrea Putzulu e Massimo Ponturo.

Il “capo”

«Le indagini infatti hanno acclarato come uno dei tre arrestati, in particolare, fosse il leader del gruppo e vantasse una personale scaltrezza nonché conoscenza e autorevolezza nell’ambito criminale della Provincia di Oristano – si legge in una nota dei carabinieri – Da ciò proseguiranno le indagini volte a definire nel dettaglio le fasi precedenti l’organizzazione della rapina nonché eventuali collegamenti con altri episodi criminali».

