Arrestati 19 capi ultrà di Inter e Milan 

Milano . Sete di «sangue» e «guadagni», si sente dire nelle intercettazioni, che porta non solo a «un patto di non belligeranza» tra gruppi all’apparenza rivali, ma a veri «accordi» e a «pressioni» sui club per gestire, in particolare, il business della vendita «a prezzi maggiorati» dei biglietti delle curve. Affari spartiti anche con la ‘ndrangheta. Questo nell’ordinanza con 19 misure cautelari, tra carcere e domiciliari, che ha azzerato vertici e sodali dei gruppi ultrà interisti e milanisti, curva Nord e la Sud, nell’inchiesta dei pm della Dda Paolo Storari e Sara Ombra.

Tutte le accuse

L’aggravante del metodo mafioso a fianco dell’accusa di associazione per delinquere a carico dai capi della Nord, che ha portato in carcere, tra gli altri, Marco Ferdico, nel direttivo della curva interista e legatissimo ad Antonio Bellocco, erede dell’omonimo clan, ucciso a coltellate il 4 settembre da Andrea Beretta. Quest’ultimo, ormai ex leader della curva nerazzurra, è in carcere per omicidio (ora la nuova ordinanza), lui che aveva preso il posto di Vittorio Boiocchi freddato nell’ottobre 2022. Se dal lato interista è stato arrestato anche Renato Bosetti, al vertice per sostituire Beretta, in cella è finito pure il capo ultrà milanista Luca Lucci, che nel 2018 si era fatto fotografare con Matteo Salvini. Associazione per delinquere contestata a molti altri della Sud, tra cui Christian Rosiello (carcere), bodyguard di Fedez, non indagato. Oltre ad estorsioni, false attestazioni, fabbricazione di documenti falsi, accesso abusivo a sistemi informatici, resistenza, vengono contestati lesioni, percosse, rissa per una serie di scontri da stadio, a partire dal 2015.

«Un territorio franco»

Dalle carte si evince come gli ultrà siano riusciti, scrive il gip, a «permeare ogni attività che avesse a che fare con lo stadio di San Siro», trasformato in «territorio franco, fuori dalla legalità», con il «controllo di ogni iniziativa economica». Dai parcheggi, con estorsioni da 4mila euro al mese, fino al catering, agli ambulanti dei panini, al facchinaggio, alle bibite vendute dentro San Siro. Si parla nelle intercettazioni di incassi per «milioni di euro». Aperto un procedimento di prevenzione, i due club (parti offese) dovranno dimostrare di aver reciso i legami col mondo ultrà, soprattutto sul fronte biglietti. «La Società interista», scrive il gip, «si trova in una situazione di sudditanza nei confronti della Curva Nord».

