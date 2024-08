Arrestata per un furto da 50 euro 

È stata arrestata con l’accusa di aver rubato 50 euro dal portafogli del suo datore di lavoro, ma il sospetto è che la cosa andasse avanti da tempo e che la cifra sottratta ad un assicuratore cagliaritano sia assai più consistente. Una cinquantenne cagliaritana è stata arrestata martedì in flagranza dagli agenti della Squadra Mobile con l’accusa di furto, dopo una lunga indagine effettuata dagli agenti della Questura. Rimessa in libertà, la convalida verrà effettuata nei prossimi giorni.

L’arresto

Per il momento l’indagine è coperta dal massimo riserbo, ma stando alle prime indiscrezioni filtrate l’impiegata sarebbe stata incastrate dalle telecamere posizionate nell’ufficio del titolare, un noto assicuratore cagliaritano. Il sospetto dell’uomo è che, sistematicamente, dal suo portafogli sparissero dei soldi: l’uomo – abituato a maneggiare contante – aveva così piazzato delle telecamere nella stanza, così da monitorare la sua scrivania. Informati gli agenti della Squadra Mobile, martedì sarebbe scattata la trappola: gli agenti avrebbero segnato il numero di serie delle banconote contenute in cassa, fermando all’uscita dal lavoro la dipendente per un controllo. La 50enne sarebbe stata trovata in possesso di una delle banconote e arrestata in flagranza di reato con l’accusa di furto.

La convalida

Gli investigatori hanno informato il sostituto procuratore Andrea Massidda, il pubblico ministero di turno che – vista l’entità esigua della somma rubata (per l’appunto 50 euro) – ha disposto di rimettere in libertà l’indagata, difesa dall’avvocato di fiducia Stefano Marcialis. Per questa ragione la convalida slitterà di qualche giorno. Nel frattempo l’indagine prosegue: gli uomini della Squadra Mobile, coordinati dal dirigente Emanuele Fattori, dovranno visionare nei prossimi giorni ore di filmati registrati dalle telecamere a circuito chiuso dell’agenzia di assicurazioni nella quale lavora l’indagata, così da ricostruire l’esatto ammontare della cifra che sarebbe stata sottratta. Il sospetto è che i furti andassero avanti ormai da tempo e che la somma complessiva possa crescere di parecchio. Al momento del blitz la donna sarebbe apparsa molto sconvolta dall’accaduto.

Gli accertamenti

Per il momento, dunque, l’indagine della Polizia prosegue nel più assoluto riserbo, ma non è detto che la situazione già dai prossimi giorni non possa risolversi con un epilogo positivo: la restituzione dei soldi e il ritiro della denuncia da parte del datore di lavoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA