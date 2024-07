Arrestata per stalking e rilasciata 

Il giudice le aveva imposto il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinarsi all’ex fidanzato o alla sua abitazione. È stato proprio il dispositivo a “incastrare” Valeria Piras, 30 anni, arrestata dai carabinieri di Carbonia con l’accusa di stalking. In base a quanto ricostruito dai militari la giovane, dopo la fine della relazione, aveva messo in atto comportamenti persecutori nei confronti dell’ex: messaggi e telefonate continue, minacce, pedinamenti e anche il presunto danneggiamento della vettura. Il tribunale di Cagliari le aveva imposto il braccialetto necessario a controllare i suoi movimenti. Alcuni giorni fa la centrale dei carabinieri ha ricevuto segnali di allarme provenienti dal dispositivo: la giovane si sarebbe avvicinata alla casa dell’ex. I militari l’hanno individuata e arrestata. In Tribunale con rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e la ragazza condannata, dopo aver scelto il patteggiamento, a un anno. Pena sospesa, è tornata in libertà. ( a. s. )

