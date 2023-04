Arrestata la preside antimafia 

Gli accertamenti sono partiti dalla denuncia di un'ex insegnante della scuola Falcone. Tra le docenti era frequente la prassi di raccogliere in seguito, e non durante le attività, le firme dei ragazzi coinvolti in progetto europei, perché ai progetti affidati alla scuola Falcone in realtà gli alunni non partecipavano o erano pochi e non si volevano perdere i fondi, commisurati alla partecipazione degli allievi.

PALERMO. Quando i carabinieri di Palermo le hanno notificato l'ordinanza per gli arresti domiciliari si è mostrata sorpresa, ma sapeva di essere indagata. Non di essere intercettata, però: Daniela Lo Verde, preside della scuola Falcone di Palermo, nota per le sue battaglie antimafia, diceva di temere il peggio. È arrivato: accusata di peculato e corruzione, è ai domiciliari con il vicepreside Daniele Agosta e con Alessandra Conigliaro, dipendente di un negozio di prodotti Apple, che le avrebbe regalato degli iPhone in cambio della fornitura in esclusiva alla scuola di tablet e pc.

Serie di reati

È l'epilogo di una indagine condotta dai carabinieri della sezione Eppo, che ha svelato un sistema criminale messo su dalla donna assieme a una decina di complici. Non soltanto la preside si sarebbe impossessata di generi alimentari della mensa scolastica acquistati grazie ai fondi europei, ma avrebbe tenuto per sé e le sue figlie tablet e pc che sarebbero dovuti andare alla scuola.

Le prime indagini

Gli accertamenti sono partiti dalla denuncia di un'ex insegnante della scuola Falcone. Tra le docenti era frequente la prassi di raccogliere in seguito, e non durante le attività, le firme dei ragazzi coinvolti in progetto europei, perché ai progetti affidati alla scuola Falcone in realtà gli alunni non partecipavano o erano pochi e non si volevano perdere i fondi, commisurati alla partecipazione degli allievi.

Fatture gonfiate

La docente ha rivelato che spesso le fatture per gli acquisti venivano gonfiate e solo una parte dei soldi era spesa per strumenti didattici: il resto, investito in abbigliamento e scarpe per la dirigenza.

Sistema criminale

Sono partire le intercettazioni. Mentre era in ufficio con la figlia, la preside le impartiva indicazioni sugli alimenti portare a casa. Nell'abitazione di Lo Verde, insignita nel 2020 del titolo di cavaliere della Repubblica, sono stati trovati tablet, pc, iPhone e un televisore. In occasione di un furto a scuola, la donna e il vicepreside, filmati mentre saccheggiava la dispensa, parlavano soddisfatti della gestione mediatica della vicenda che aveva portato loro molti soldi, visto che il sindaco si era mosso per fare avere ai due il denaro per riacquistare gli strumenti.

