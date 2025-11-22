Arrestata la custode delle dosi di hascisc 

Per diversi giorni hanno tenuto sotto controllo una palazzina a Is Mirrionis sospettando che un appartamento fosse utilizzato come deposito per le dosi di droga da cedere nelle piazze dello spaccio della zona. I Falchi della Squadra Mobile hanno atteso il momento opportuno per fare irruzione e bloccare la 24enne che si trovava nella casa: la perquisizione ha permesso di recuperare, e sequestrare, 70 grammi di hascisc – suddivisi in dosi –, un bilancino elettronico di precisione e il materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Alla fine la giovane, Martina Campanella, è stata arrestata e su disposizione del pm di turno finita ai domiciliari.

Nel processo per direttissima, la 24enne, assistita dall’avvocato Carlo Demurtas, ha ottenuto i termini a difesa: è tornata in libertà in attesa della prossima udienza. (m. v.)

