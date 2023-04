Arrestata la compagna del boss 

PALERMO. Quando i carabinieri del Ros l’hanno arrestata Laura Bonafede non ha detto una parola. Maestra, figlia dello storico padrino di Campobello Leonardo Bonafede, per molto tempo ha intrattenuto una relazione sentimentale con Matteo Messina Denaro. La procura di Palermo l'accusa di essere stata un pezzo fondamentale del meccanismo che per 30 anni ha protetto la latitanza del boss. I due - insieme alla figlia della donna, Martina Gentile, indagata per favoreggiamento e procurata inosservanza della pena come la madre - avrebbero vissuto insieme e si sarebbero comunque sempre frequentati. «Eravamo una famiglia», scrive il capomafia in un pizzino diretto a Blu, uno dei nomi in codice usati per la maestra. Lei si occupava del sostentamento e della sicurezza del boss, gli faceva la spesa durante la pandemia nel timore che si ammalasse, condivideva con lui linguaggi cifrati, affari e informazioni sulla cosca. Secondo il gip il padrino aveva per lei una «adorazione». Moglie di un killer di Cosa nostra, l’ergastolano Salvatore Gentile, avrebbe continuato a vedere il capomafia fino a pochi giorni prima del suo arresto, come testimonia un video delle telecamere di un supermercato di Campobello che li immortala mentre chiacchierano davanti al banco dei formaggi.

