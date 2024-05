Arrestata in Pakistan dopo tre anni la madre di Saman 

Reggio Emilia. È l’unica donna della famiglia accusata dell’omicidio, era l’ultima rimasta latitante. Nazia Shaheen, 51 anni, moglie di Shabbar Abbas e madre di Saman - la 18enne assassinata la notte tra 30 aprile e primo maggio 2021 a Novellara - è stata arrestata in un villaggio del Punjab pachistano ai confini con il Kashmir. Condannata all’ergastolo insieme al marito il 19 dicembre, la donna è stata portata in carcere ad Adyala in attesa di un’udienza fissata il 12 giugno a Islamabad, dove si discuterà l’estradizione chiesta dall’Italia. Non risulta abbia reso dichiarazioni.

L'arresto, eseguito dalla polizia regionale del Punjab, è il frutto di una imponente attività diplomatica con le autorità pachistane, che hanno recepito le istanze italiane consentendo a tutti gli effetti il lavoro di polizia. All’individuazione della donna si è arrivati grazie all’attività dei carabinieri di Reggio Emilia, dello Scip (Servizio di cooperazione internazionale di polizia), dell’Interpol, della polizia federale pachistana e dell’esperto per la sicurezza in ambasciata. Nazia Shaheen era latitante dal primo maggio 2021. La mattina dopo il delitto partì con il marito Shabbar (arrestato nel Punjab il 15 novembre 2022) da Malpensa per Lahore.

