Arrestata e rilasciata la cantante senza velo 

TEHERAN. Il “concerto immaginario” su YouTube della giovane cantante e musicista Parastoo Ahmadi, che ha sfidato l’obbligo dell’hijab e il divieto per le donne di cantare in pubblico, incoraggia le iraniane nella lotta per la libertà e l’autodeterminazione. Nel suo concerto senza pubblico Parastoo ha interpretato alcune famose canzoni iraniane, tra cui “Il tulipano è cresciuto dal sangue dei giovani”, che inneggia alla libertà. Nonostante il divieto di accesso a YouTube in Iran, il video ad oggi ha avuto 1,7 milioni di visualizzazioni e decine di migliaia di commenti. E la cantante, che sabato era stata arrestata, ieri è stata rilasciata in attesa del processo. Con lei erano stati fermati i due musicisti che la accompagnavano: il pianista Ehsan Beiraghdar e il chitarrista Soheil Faghih Nasiri. Sono stati minacciati dalla magistratura di un «necessario confronto» per aver «agito contro le norme islamiche e i valori sociali». Nell’ottobre 2023 Parastoo è stata perseguita per aver pubblicato la canzone “Aria di libertà” e aver cantato “Il tulipano è cresciuto dal sangue dei giovani” durante le proteste del 2022.

