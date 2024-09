Arredo, le opere della land art create dai giovani di Erasmus 

Diciotto giovani arrivati ieri da alcune regioni italiane, dal Portogallo e dalla Slovenia. Sono i ragazzi del progetto Erasmus “Lace - Land art for community engagement” guidato dall’associazione culturale “Giovani Iddocca”, con un'età compresa dai 18 ai 30 anni. L’obiettivo è promuovere l’attivismo giovanile nelle comunità rurali attraverso il linguaggio creativo della land art, che consiste nella realizzazione di opere con materiali naturali.

A Laconi i giovani, che alloggiano all’Oasi Francescana, scenderanno in campo nelle aree verdi. Tutto inizierà con un gioco di carte, seduti a tavolino. Alla fine saranno ideate le opere che sabato mattina verranno create. «Il progetto si focalizza sulla situazione dei giovani nelle aree rurali, sulla partecipazione attiva nelle loro comunità - spiega il presidente dell’associazione Carlo Coni - L’idea progettuale ha scelto la Land Art in quanto tecnica artistica che può essere utilizzata come strumento per stimolare il coinvolgimento e il loro attivismo. L’attività in corso in questi giorni è sostanzialmente il cuore del progetto in generale – va avanti Coni – I ragazzi poi proporranno la stessa idee nelle loro realtà. L’obiettivo è quello di divulgare il più possibile il progetto. Dal 7 all’11 ottobre saranno a Laconi per approfondire il tema altri 30 operatori giovanili provenienti da tutta Europa: sarà testato il gioco di carte».

