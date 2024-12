Arredi abbandonati a fine stagione: «Serve un piano» 

Sedie di plastica e basi per ombrelloni accatastati sulla muraglia, moquette arrotolate e persino un vecchio banco frigo abbandonato. Finita la stagione turistica, diversi bar e ristoranti del centro storico hanno chiuso i battenti, dimenticandosi degli arredi esterni. Un dossier fotografico sul disordine in alcune piazze e vie della città, è stato consegnato al sindaco e agli assessori dal comitato Suolo Pubblico Bene Comune.

«Il dossier – spiegano dal comitato civico – documenta ammassi di sedie e tavolini addossati ai monumenti architettonici, non manca una vera e propria “officina” a cielo aperto per biciclette su una scalinata che da via Cavour conduce alla muraglia. Insomma si ha la sensazione che il suolo pubblico venga considerato “terra di nessuno”», fanno notare dal comitato, ribadendo l’urgenza di far adottare un piano degli arredi urbani. L’Amministrazione sta lavorando all’adeguamento del regolamento per le concessioni e, contemporaneamente, ha chiesto alla polizia locale di intensificare i controlli. «Il nostro obiettivo – ha detto il sindaco Cacciotto – è anche quello di assicurare un livello di decoro e di accoglienza adeguato ad una città dalle grandi tradizioni turistiche come Alghero».

