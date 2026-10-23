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Galtellì.
24 ottobre 2026 alle 00:44

Arrastos de Grassia nel segno del Tenore 

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Il canto a tenore protagonista a Galtellì per l'apertura della XII edizione di "Sos Arrastos de Grassia". Il festival che riunisce coralità, musica, letteratura e arti popolari dedicato alla memoria di Grazia Deledda, comincerà oggi alle 17, nella sala conferenze dell'anfiteatro comunale. Ospiterà in apertura, "Tenoranne", la giornata dedicata al canto a tenore; patrimonio culturale immateriale riconosciuto dall'Unesco. L'evento è organizzato dall'associazione Voches e ammentos, presieduta da Giovanni Vacca e con la direzione artistica di Franca Floris, e riunirà gruppi provenienti da diverse comunità dell'Isola. «Dare spazio alle voci della nostra tradizione significa rafforzare il legame con le nostre radici e creare occasioni d'incontro tra persone, comunità e generazioni - sottolinea Vacca -. La tradizione resta viva quando viene condivisa, conosciuta e riconosciuta come parte fondamentale del nostro presente». Dopo le esibizioni, spazio alla conferenza-concerto “Sinzàles de sas tràttas de anticòriu”, curata da Andria Deplano e vari esperti. A Deplano sarà conferito il premio Mastru ‘e Ammentos 2026, per il suo impegno nella salvaguardia della cultura isolana. «Un’occasione per tutti gli appassionati, per arricchire le conoscenze della nostra cultura musicale popolare», sottolinea Floris. Il festival proseguirà il 28 novembre a Loculi e il 5 dicembre a Irgoli. (g. pit.)

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