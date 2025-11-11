VaiOnline
Sestu.
12 novembre 2025 alle 00:32

Arrampicate gratuite per ipovedenti e disabili 

Le piattaforme piazzate a mezz’aria, in un percorso che fa pensare ai film d’azione, raccontano un’avventura per tutti. E si chiama proprio “Avventura Accessibile”, l’ultima iniziativa voluta della cooperativa sociale Tutto Esaurito, al Vertical Park di via Giuseppe di Vittorio a Sestu: le persone non vedenti, con disabilità cognitive o non gravi potranno fare gratis il percorso, tra sport e gioco, sfidando il senso d'equilibrio. Un’iniziativa in accordo col Comune e grazie a finanziamenti della Regione.

«Un progetto importante per rompere le barriere», commenta l’assessore alle Politiche Sociali e Sport Mario Alberto Serrau, «anche le persone con disabilità desiderano come tutti l'autonomia, l'integrazione sociale e la partecipazione a esperienze di vita quotidiana, ma spesso affrontano proprio barriere, pregiudizi». Il Vertical Park è chiamato anche parco avventura, e propone percorsi di varia difficoltà ma sempre in totale sicurezza. Già in passato qui sono venute persone con disabilità, un’esperienza indimenticabile. «Sono molto felice di portare avanti questa iniziativa», dice Lele Farci, presidente di Tutto Esaurito, un po’ emozionato, «un messaggio d’inclusione per tutti, anch’io sto imparando tanto. Il progetto è rivolto sia ai singoli che alle cooperative o associazioni. Inoltre siamo una cooperativa sociale di tipo b e possiamo assumere anche dalle categorie protette, come persone con disabilità o ex detenuti, perché crediamo nell’inclusione in tutti i sensi».

